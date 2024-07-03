أخبار اليمن : بن حبتور يشيد بالمسيرة الشعبية لأحرار حضرموت

بن حبتور يشيد بالمسيرة الشعبية لأحرار حضرموت
ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مع محافظ حضرموت لقمان باراس، اليوم، مستجدات الأوضاع في حضرموت في ظل الاحتلال السعودي الإماراتي.
وركز اللقاء على التطور اللافت في مسار تصاعد الفعل الشعبي الرافض لوجود المحتل سيما خروج المسيرة الجماهيرية ضد قوى الاحتلال كنتاج لنشاط مجلس الحراك الثوري وحالة الغليان والسخط الشعبي الكبير إزاء ممارسات المحتل ومرتزقته الإجرامية بحق المحافظة وأبنائها بصورة عامة.
وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية المزرية التي تعيشها المحافظة وأبناؤها بسبب سياسات ونهج المحتل ونهبه لخيرات المحافظة، في الوقت الذي تكابد فيه الأغلبية الساحقة من أبنائها الفقر والفاقة.
وحيا الدكتور بن حبتور، المسيرة الجماهيرية لأحرار المحافظة والتي تعد خطوة هامة في مسار مقاومة الاحتلال وتعبيرا عن حالة السخط الشعبي ورفضه لوجود المحتل ومرتزقته.
وأكد أن الأوطان لا تتحرر إلا بإرادة ونضال شعوبها.. داعيا أبناء المحافظات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال إلى الانتفاضة في وجه المحتل وعملائه وزبانيته الذين عاثوا فسادا فيها وأوصلوا الأوضاع الخدمية والمعيشية إلى مستويات كارثية.
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