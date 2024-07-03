أخبار اليمن : رئيس المؤتمر الشعبي العام يعزي بوفاة المناضل اللواء خالد باراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام يعزي بوفاة المناضل اللواء خالد باراسبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة، في وفاة مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى - رئيس مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني المناضل الكبير اللواء خالد باراس، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .

وأشار رئيس المؤتمر الشعبي العام الى عدد من مناقب الفقيد وادواره النضالية المشهودة وإنحيازه الدائم الى صف الوطن والثورة والجمهورية والوحدة، منذ استهل نشاطه السياسي في حركة القوميين العرب في ستينيات القرن الماضي، وحتى رئاسته لمكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء 2013 وفي مختلف المراحل والمنعطفات.

منوهاً الى أن اليمن خسرت برحيل اللواء خالد بارس شخصية قومية وحدوية جمعت بين العمل العسكري والمدني، وتميزت بسجل حافل بالنضال الوطني ومقاومة كافة اشكال الاستعمار والاحتلال منذ مقارعته الاحتلال البريطاني في جنوب الوطن قبل الاستقلال في 30 نوفمبر 1967، وحتى مناهضته الاحتلال والعدوان الامريكي السعودي الاماراتي 2015.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى اولاد الفقيد وأقاربه وكافة آل باراس، وزملاء الفقيد، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

