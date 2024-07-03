إسلام إبراهيم ينتهي من تصوير مسلسل 'روح جدو'

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفنان إسلام إبراهيم تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل "روح جدو" مع كوكبة كبيرة من نجوم الفن المصري أبرزهم الفنانة رنا رئيس، ويعد مسلسل روح جدو واحد من أبرز مسلسلات الـ Off season الذي ينتظر عرضه قطاع مميز من الجمهور.



إسلام إبراهيم يعلن عن انتهائه من تصوير مسلسل روح جدو

وأعلن الفنان الشاب إسلام إبراهيم عن إنتهائه من تصوير مسلسل روح جدو، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث قام بنشر ڤيديو من كواليس المسلسل يجمعه بأبطال وصناع العمل وعلق من خلال خاصية "الكابشن" بإنستجرام: "فرکش مسلسل روح جدو شكرا لكل طاقم العمل فردا فردا على تعبكم عشان العمل يطلع في أحسن صورة شكرا للخلوق الرائع أسامة عرابي استمتعت بالشغل معاك جدا ويا رب دايما مع بعض.



وقام بتوجيه الشكر لطاقم العمل، وقال:

"شكرا لأختي وحبيبتي رنا رئيس اللي كانت اكتشاف بالنسبة لي في العمل ده، وكسبت صديقة مهمة شكرا، شركة الإنتاج، وتامر حاتم ماركو، محمود حنفي ومش عايز أنسى حد ورجالة الإنتاج فردا فردا الحمد لله دائما وأبدا".



نبذة مسلسل روح جدو

مسلسل روح جدو هو واحد من مسلسلات الـ off season والذي سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة وهو مكون من 30 حلقة وسيتم عرضه على إحدى القنوات التليفزيونية، وهو ينتمي إلى فئة المسلسلات الكوميدية الإجتماعية حيث تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وهو يضم نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم رنا رئيس، رشدي الشامي، إسلام إبراهيم، عارفة عبد الرسول، إنتصار، سلوى عثمان، حنان يوسف، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف حسام كمال وإخراج أسامة عرابي.



آخر أعمال إسلام إبراهيم

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان إسلام إبراهيم هو مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" والذي تم عرضه في ماراثون دراما شهر رمضان الماضي وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا أثناء عرضه في شهر رمضان الكريم حيث قدم شخصية "علي"، وسلط العمل الضوء على رواد السوشيال ميديا والتيك توك في إطار درامي ملئ بالإثارة والتشويق، وضم المسلسل نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمد محمود، إنتصار، ليلى أحمد زاهر، سلمى أبو ضيف، إنعام سالوسة، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، وتأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.