أخبار اليمن : الثوم يخفض نسبة السكر والكوليسترول في الدم

الثوم يخفض نسبة السكر والكوليسترول في الدمالثوم هو مكون شائع في الطهي، وقد تكون له فوائد صحية مهمة تتعلق بإدارة مستويات السكر والكوليسترول في الدم، إذ يحتوي الثوم على مركبات نشطة مثل الأليسين، الذي يُعتقد أن له تأثيرات مفيدة على الصحة القلبية والنظام الغذائي.

سواء كان الثوم مقطعاً إلى مكعبات طازجة، أو عبارة عن مسحوق، أو منقوعاً في الزيت، فإن إضافته بانتظام إلى نظامك الغذائي قد تسهم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم والكوليسترول تحت السيطرة حسبما نشرته مجلة Nutrients الطبية.

أظهر تحليل شامل لـ22 دراسة سابقة، شملت 29 تجربة عشوائية ومراقبة، أجراها باحثون من جامعتي Southeast وXizang Minzu جنوب شرقي الصين، أن استهلاك الثوم يرتبط بانخفاض مستويات السكر وبعض أنواع جزيئات الدهون.

ويعد السكر والدهون من العناصر الغذائية الأساسية للجسم، حيث يوفران الطاقة وأساساً لمجموعة واسعة من العناصر الداعمة لجسم الإنسان.

يمكن أن تؤدي الحمية الحديثة في كثير من الأحيان إلى تناول كميات زائدة من هذه المواد الغذائية الجيدة، ما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية. تؤثر الكثير من الخيارات الأخرى لنمط الحياة، بدءاً من استهلاك الكحول إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أيضاً على مستويات السكر والدهون في الجسم.

وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة في الأفراد الأصحاء، يتم تنظيم استقلاب السكر والدهون بدقة، وإضرابها يمكن أن يؤدي إلى عدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك تصلب الشرايين والسكري وداء الكبد الدهني. من ناحية أخرى، يرتبط الثوم منذ فترة طويلة بالصحة الجيدة، وسبق أن ربطته الدراسات السابقة بتنظيم الدهون ومستويات السكر في الدم في دراسات منفصلة.

أكد فريق البحث أن التأثيرات لا تزال إيجابية. ووجد أن الأشخاص الذين أدرجوا الثوم في نظامهم الغذائي اليومي يعانون من مستويات منخفضة من السكر في الدم، ومؤشرات لضبط السكر والتحكم فيه على المدى الطويل بشكل أفضل، وكمية أكبر من الكوليسترول الجيد في شكل الليبوبروتينات أو البروتين الشحمي (HDL)، وكمية أقل من الكوليسترول السيئ.(LDL)، وكمية أقل من الكوليسترول بشكل عام. ومن المثير للاهتمام أن مستويات الثلاثي غليسيريد لم تتأثر.

البيانات ليست كافية بما فيه الكفاية لإثبات السبب والنتيجة المباشرة، أي يمكننا بمجرد مضغ المزيد من الثوم التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن الارتباط يشير بشدة إلى أن هذه العشبة الشائعة يمكن أن تكون وسيلة لذيذة لإدارة مستويات السكر والدهون لدينا. قد يساعد المزيد من الأبحاث والدراسات المركزة في توضيح بالضبط ما يحدث هنا.

تراوحت المدة التي شملتها التجارب المدرجة في تحليل الأبحاث التكاملية من ثلاثة أسابيع إلى سنة، وشملت دراسات باستخدام أشكال مختلفة من الثوم: الثوم الطازج، ومستخلص الثوم، وأقراص مسحوق الثوم.

أظهرت النتائج أن الثوم له تأثير إيجابي ومفيد على مستويات السكر والدهون في دم الإنسان، وكتب الباحثون أن الارتباط بينهما ذو دلالة إحصائية. أمّا بالنسبة لسبب وجود هذا الارتباط، فيُعتقد أن المكونات النشطة المختلفة في الثوم تسهم بطرق متعددة، بما في ذلك من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي، الذي يعد نوعاً من تآكل الخلايا الذي يمكن أن يتسبب في مشاكل كثيرة على غرار أمراض القلب والأوعية الدموية.

يحتوي الثوم أيضاً على مركب مضاد للأكسدة يُسمى الأليين، الذي سبق أن ربط بإدارة مستويات السكر في الدم والدهون والنظام البكتيري للأمعاء. ومن المحتمل أن تكون مجموعة من التأثيرات هي سبب النتائج الموضحة هنا... من الواضح أن حمياتنا تؤثر بشكل كبير على نظرتنا للصحة، سواء بالإيجاب أو السلب. لذلك أصبح الآن هناك المزيد من الأسباب لإضافة الثوم إلى قائمة الأطعمة التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي.

وتشير الدراسات إلى أن الثوم يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.

وقد يسهم تناول الثوم بانتظام في خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، ما قد يساعد الأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري أو السكري من النوع الثاني، كما قد يساعد الثوم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، الذي يمكن أن يتراكم في الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويمكن أن يساعد الثوم أيضاً في زيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، الذي يساعد في إزالة الكوليسترول الضار من الدم. كما يمكنك إضافة الثوم الطازج أو المفروم إلى مجموعة متنوعة من الأطباق مثل السلطات، والشوربات، والأطباق الرئيسية.*وكالات

