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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب فرنسا ضد بلجيكا مباشر دون تقطيع | اليورو 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب فرنسا ضد بلجيكا مباشر دون تقطيع | اليورو 2024.. يشهد ملعب "مركور شبيل أرينا" في دوسلدورف، مساء اليوم، الإثنين، مواجهة قوية تجمع بين منتخبي فرنسا وبلجيكا في دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا 2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة فرنسا وبلجيكا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

قمة نارية بين فرنسا وبلجيكا في ثمن نهائي يورو 2024

وتعتبر هذه المباراة بمثابة قمة كروية تجمع بين بطلين من أبرز منتخبات القارة العجوز، حيث يمتلك كل منهما تاريخًا حافلًا بالإنجازات والنجوم.

فمنتخب فرنسا، حامل لقب بطولة العالم 2018، يضم في صفوفه نخبة من أفضل اللاعبين في العالم، مثل كيليان مبابي، ونجم خط وسط ريال مدريد أوريلين تشواميني، وأنطوان جريزمان.

بينما يعتمد منتخب بلجيكا على مجموعة مميزة من اللاعبين بقيادة كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، وروميلو لوكاكو، مهاجم روما الإيطالي.

وتزداد أهمية هذه المباراة نظرًا لتاريخها العريق، حيث التقى المنتخبان من قبل في 75 مباراة، فازت بلجيكا في 30 منها، بينما تفوقت فرنسا في 26 مباراة، وتعادلا في 19 مباراة أخرى.

وبشكل عام، يتوقع أن تكون مباراة مثيرة وحافلة بالتنافس بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحجز مكانًا في ربع نهائي البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024

يُمكن لمحبي وعشاق كرة القدم في الوطن العربي متابعة مباراة فرنسا وبلجيكا، والتي تقام مساء اليوم في دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا 2024، عبر مجموعة قنوات بين سبورتس، وذلك بصفتها الناقل الحصري والوحيد للمباريات في البطولة.

وتحديدًا، ستُذاع المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max، مع تعليق المُعلق الرياضي المميز حسن العيدروس.

وبالتالي، يضمن لكم متابعة قناة beIN Sports HD 1 Max الاستمتاع بتجربة مشاهدة ممتعة للمباراة، مع تحليل وتعليق فني رفيع المستوى من قبل حسن العيدروس.

موعد قمة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024



ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر موعد انطلاق قمة نارية تجمع بين منتخبي فرنسا وبلجيكا، مساء اليوم الإثنين، في دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا 2024.

وتُقام هذه المباراة على ملعب "مركور شبيل أرينا" في مدينة دوسلدورف الألمانية، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ترددات قناة beIN Sports HD 1 Max

لمتابعة مباراة فرنسا وبلجيكا، إليكم ترددات قناة beIN Sports HD 1 Max على النايل سات:

التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

ترددات القناة على سهيل سات:

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل بلجيكا المتوقع ضد فرنسا في دور 16 يورو 2024



تشكيل بلجيكا المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: تيموثي كاستانيي - فوت فايس - جان فيرتونجن - آرثر ثيت.

خط الوسط: إلياكيم مانغالا - أونانا - كيفين دي بروين.

خط الهجوم: دودي لوكيباكيو - لوكاكاو - جيرمي دوكو.

تشكيل فرنسا المتوقع ضد بلجيكا في دور 16 يورو 2024



وجاء تشكيل فرنسا المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي - تشاوميني - أدريان رابيو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - ماركوس تورام.

مشوار فرنسا وبلجيكا قبل مواجهة اليوم



استهل منتخب فرنسا مشواره في البطولة بالفوز على النمسا بهدف ثم تعادل سلبيًا مع هولندا قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بتعادل آخر مع بولندا 1-1، أما بلجيكا فبدأت بخسارة مفاجئة أمام سلوفاكيا بهدف ثم فوز على رومانيا بهدفين دون رد قبل أن تتعادل سلبيًا مع أوكرانيا وتعبر بشق الأنفس.

في المقابل تأهل منتخب بلجيكا للدور ذاته كوصيف أيضًا للمجموعة الخامسة، حيث حقق الفوز في مباراة وتعادل وخسر في مثلها.