عاجل- نواب المحافظين يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

أحمد جودة - القاهرة - نواب المحافظين يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

أدى نواب المحافظين اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وشهدت حركة المحافظين التي تم اعتمادها اليوم تعيين عدد من النواب للمحافظين، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية ونشرت قناة إكسترا نيوز تفاصيل التعيينات الجديدة، التي تشمل أسماء النواب المعينين وأماكن توزيعهم على المحافظات المختلفة، بهدف دعم جهود المحافظين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

اسماء نواب المحافظين

أسماء نواب المحافظين الجدد

وفيما يلى أسماء نواب المحافظين:

1. حسام الدين فوزي أبوسيف نائبا لمحافظ القاهرة

2. إبراهيم عبدالهادي ياسين نائبا لمحافظ القاهرة

3. أشرف محمد منصور نائبا لمحافظ القاهرة

4. منى رضا البطراوي نائبا لمحافظ القاهرة

5. أميرة صلاح عبدالحكيم نائبا لمحافظ الإسكندرية

6. إبراهيم ناجي الشهابي نائبا لمحافظ الجيزة

7. هند محمد عبدالحليم نائبا لمحافظ الجيزة

8. إيمان عمر ريان نائبا لمحافظ القليوبية

9. محمد سامي التوني نائبا لمحافظ الفيوم

10. إسلام السيد رجب نائبا لمحافظ مطروح

11. مينا عماد حنا نائبا لمحافظ أسيوط

12. محمد محمود أبوزيد نائبا لمحافظ المنيا

13. محمد عبدالهادي عبدالرحيم نائبا لمحافظ سوهاج

14. هشام أحمد أبوزيد نائبا لمحافظ الأقصر

15. بلال السعيد حبش نائبا لمحافظ بني سويف

16. حازم عمر أحمد عمر نائبا لمحافظ قنا

17. خاص لإكسترا نيوز: أحمد أنور العدل نائبا لمحافظ الدقهلية

18. شيماء محمد الصديق نائبا لمحافظ دمياط

19. محمود محمد عبدالغني نائبا لمحافظ الغربية

20. محمد إبراهيم موسى نائبا لمحافظ المنوفية

21. عمر عثمان نعمان نائبا لمحافظ بورسعيد

22. أحمد محمود عبد المعطي حسين نائبا لمحافظ الشرقية

23. لبنى عبدالعزيز حبيب السيد نائبا لمحافظ الشرقية

24. حازم محمد جودة الديب نائبا لمحافظ البحيرة

25. عمرو مجدي البشبيشي نائبا لمحافظ كفر الشيخ

26. أحمد عصام الدين موسى نائبا لمحافظ الإسماعيلية

27. عبدالله رمضان توفيق نائبا لمحافظ السويس

28. عاصم عبدالغفار سعدون نائبا لمحافظ شمال سيناء

29. عمرو حلمي لاشين نائبا لمحافظ أسوان

30. ماجدة حنا بباوي نائبا لمحافظ البحر الأحمر

31. إيناس سمير حافظ نائبا لمحافظ جنوب سيناء

32. حنان مجدي نور الدين نائبا لمحافظ الوادي الجديد