نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب: ندوات أونلاين للممولين الملزمين بمنظومة توحيد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يوليو 2024 06:14 مساءً - أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تنظيم المصلحة لندوات أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة السادسة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وأوضحت في بيان، أن ذلك يأتي اعتبارًا من 1 يوليو 2024 حتى 15 يوليو 2024، وذلك يومي الإثنين والخميس في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك للتوعية والتعريف بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها والإجابة على أية إستفسارات للممولين.

وأشارت رئيس المصلحة، إلى أن الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة من المنظومة وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 386 ) لسنة 2023، هم ممولي مراكز (متوسطى الممولين بالقاهرة – كبار مهن حرة – كبار ومتوسطى وجه بحري – كبار ومتوسطي وجه قبلي)، وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي، والذي يبدأ تاريخ إلزامهم بالمنظومة في 15 يوليو 2024.

ونوهت أن رابط حضور هذه الندوات هو اضغط هنا

وأكدت عبد العال على أهمية حضور الممولين الملزمين بالمرحلة السادسة من المنظومة لهذه الندوات والمشاركة فيها بكافة الإستفسارات، والتدريب على كيفية التعامل مع المنظومة والوظائف الخاصة بها، سوف يساعدهم على سرعة الإلتزام بتطبيق ضوابط المنظومة اعتبارًا من قرار إلزامهم بها في 15 يوليو 2024، وبالتالي فإن ذلك سيجنب الشركات إتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم أو تطبيق العقوبات المقررة.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب إن تنظيم هذه الندوات يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لتسهيل انضمامهم وتعاملهم مع المنظومة.

ولفتت إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب ، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي ، إلخ…)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد علي صحة النتائج.

وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات عن منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات والإطلاع على نماذج المنظومة والأدلة الإرشادية الخاصة بالتعامل مع المنظومة، يرجى زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-