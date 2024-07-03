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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. إكسترا نيوز: مجلس النواب يحدد الإثنين المقبل لانعقاد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2024 03:14 مساءً - قال مصدر برلماني لقناة “إكسترا نيوز“، إن مجلس النواب حدد الإثنين المقبل لانعقاد جلسة إلقاء بيان الحكومة الجديدة وفقاً للدستور والقانون.
ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين في وقت لاحق اليوم.
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