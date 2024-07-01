نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي بروين يُعلن قراره بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، قراره بشأن الرحيل عن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الميركاتو الصيفي.



وكانت هناك الكثير من الشائعات حول مستقبل دي بروين مع مانشستر سيتي خاصة وأن عقده الحالي مع الفريق ينتهي في 30 يونيو 2025.

ولذلك حاولت الأندية في الدوري السعودي خاصة الهلال والنصر ضم دي بروين في الفترة الماضية بعد تصريحات خرجت عن البلجيكي بأنه قد يفكر في الانتقال إلى هناك.

ولكن قال دي بروين في تصريحات لشبكة "HLN" البلجيكية، وقال: "لن أرحل عن مانشستر سيتي، سأبقى بالفريق في الموسم المقبل، لقد قرأت الكثير من العناوين الصحفية عني حول الانتقال، لكنني لم أتحدث لأي أحد".

وتابع: "سأقضي صيفًا هادئًا مع عائلتي، ثم سأعود إلى مانشستر سيتي بعد ذلك، أعتقد أنه ستكون هناك محادثات مع النادي في الأشهر المقبلة حول مستقبلي".

وأضاف في النهاية: "في كأس العالم للأندية السابقة (بالسعودية) قابلت مايكل إيمانالو المدير الرياضي للدوري السعودي، كان هناك حديث بيننا ولكننا لم نتطرق أبدًا حول إمكانية الانتقال إلى هناك".