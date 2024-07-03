عبد الرحمن مجدي يقود هجوم الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة -
أعلن ايهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي عن تشكيل فريقه إستعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري العام.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: كمال السيد
خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى- محمد دسوقي - محمد نصر - محمد بيومي
خط الوسط: عمر الساعي - محمد مخلوف - نادر فرج - عبد الرحمن مجدي
وفي الهجوم: إيريك تراوري- مروان حمدي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
عبد الله جمال - عصام صبحي - حاتم سكر - هشام محمد- عمر القط - محمد خطاري - محمد عبد السميع - علي الملواني - خالد النبريصي.
وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 التابعة لمجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقلة الحصرية لجميع البطولات المحلية.