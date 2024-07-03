نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام فاركو في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من:



محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد السيد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وعمار ياسر.