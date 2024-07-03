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أحمد جودة - القاهرة - يدير الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور مباراة ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 بين المنتخب الألماني صاحب الأرض، ونظيره الإسباني والتي ستقام على ملعب مرسيدس بنز أرينا في شتوتجارت يوم الجمعة المقبل.



وسيساعده في إدارة المباراة مواطناه جاري بيسويك وآدم نون كحاملي راية، بينما سيكون الحكم الرابع هو السلوفاكي إيفان كروزليك. أما في غرفة تقنية الفيديو (فار) فسيتواجد الإنجليزي ستيوارت أتويل برفقة البولندي بارتوش فرانكوفسكي والإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

"يورو 2024".. الإنجليزي أنتوني تايلور يدير مباراة إسبانيا وألمانيا





وأدار تايلور نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا وفرنسا في ميلانو في 10 أكتوبر 2021، حيث فاز المنتخب الفرنسي 2-1 بهدف مثير للجدل من كيليان مبابي.



وأدار أيضًا مباريات ودية للمنتخب الإسباني، حين فاز على الأرجنتين 6-1 في مارس (آذار) 2017 وعلى ويلز 1-4 في أكتوبر من نفس العام، وخسر في مباراة رسمية أمام السويد 2-1 في سبتمبر 2021.



وشارك في مونديال قطر 2022، كما أدار مباراة ودية لألمانيا في 12 سبتمبر الماضي، حين هزمت فرنسا 2-1 وسجل لها توماس مولر وليروي ساني مقابل هدف لأنطوان غريزمان مع المنتخب الفرنسي.