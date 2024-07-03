نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات أزمة كانسيلو وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سلطت وسائل إعلام بريطانية الضوء على رغبة برشلونة في الاحتفاظ بجواو كانسيلو في فترة الانتقالات الصيفية ولكن لم يكن هناك ما يشير إلى أنهم سيبحثون عن التعاقد معه بشكل دائم.



وأفاد موقع Manchester Evening News البريطاني بأن مانشستر سيتي يرغب في بيع كانسيلو في فترة الميركاتو الصيفي من أجل الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي.



وأشار الموقع البريطاني إلى أن مانشستر سيتي كان يأمل في بيعه لأحد أندية الدوري السعودي على أمل أن يتمكن العرض المالي الضخم من إقناع كانسيلو بالتخلي عن موقفه المتمثل في رغبته فقط في العودة إلى برشلونة.



وأكد الموقع البريطاني أن برشلونة يعمل على صفقة إعارة أخرى مع خورخي مينديز وكيل أعمال كانسيلو ولكن يجب عليهم التوصل إلى اتفاق مع السيتيزنز.



وأوضح الموقع البريطاني أن مانشستر سيتي يحاول التخلص على أجر كبير من دفاتره وجلب رسوم انتقال جيدة للاعب لم يعد مرغوبًا به من بيب جوارديولا وإذا ظل كانسيلو مصممًا على الانضمام إلى برشلونة فلن يكون أمام مانشستر سيتي أي خيار آخر.