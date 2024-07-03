عاجل.. تحقيقات كاف في شكوى النجوم تهدد مشاركة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) التحقيق في الشكوى المقدمة من نادي النجوم إف سي، والتي قد تؤثر على منح فريق بيراميدز الرخصة اللازمة للمشاركة في البطولات الإفريقية، مما يهدد مشاركة الفريق في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل.

النجوم يهدد مشاركة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

نادي النجوم، أحد أندية دوري القسم الثاني المصري، لجأ إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتقديم شكوى ضد نادي بيراميدز بشأن مستحقات صفقة انتقال اللاعب محمود صابر، الذي يلعب حاليًا في المنتخب الأولمبي.

في بيان رسمي أصدره نادي النجوم يوم الثلاثاء، أعلن النادي تقدمه بشكوى للكاف ضد إجراءات منح نادي بيراميدز الرخصة الإفريقية، مطالبًا بسحبها نظرًا لعدم سداد مستحقات اللاعب محمود صابر. وجاء في البيان: "في إطار المطالبة العادلة لنادي النجوم من الاتحاد المصري لكرة القدم، لوقف منح نادي بيراميدز رخصة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجديد، دون وجه حق، وذلك لمخالفته شروط الترخيص بسبب مديونيته لنادي النجوم".

وأضاف البيان أن نادي النجوم يعترض على أن نادي بيراميدز اتبع إجراءات التظلم أمام لجنة غير مختصة، وكان ينبغي أن يتظلم أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس) وفقًا للوائح الاتحاد المصري.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم مماطل في تنفيذ هذا القرار منذ صدوره يوم 23 يونيو 2023، واستمر في مجاملة بيراميدز بإصدار القرار يوم 27 يونيو، وتسليمه لنادي النجوم بعدها بثلاثة أيام، مما يمكن نادي بيراميدز من الحصول على الرخصة دون وجه حق ويضيع حق نادي النجوم في مطلبه العادل بوقف رخصة نادي بيراميدز من الكاف.