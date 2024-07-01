أخبار اليمن : شرف يوجه رسالتين لـ"وانغ يي" و"لافروف"

شرف يوجه رسالتين لـ"وانغ يي" و"لافروف"وجه وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبدالله، رسالتين إلى وزيري خارجيتي روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، وجمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

أشاد في الرسالتين بموقف روسيا والصين أمام مجلس الأمن في تاريخ 27 يونيو 2024م بالامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم "2739" لسنة 2024م، وتوضيح السبب الحقيقي للوضع في البحرين الأحمر والعربي، وأنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد الوزير شرف أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل أحرار العالم، وموقف وقرار القيادة اليمنية في استهداف العدو الصهيوني جاء نتيجة ضغط الشعب اليمني على القيادة دعته لاتخاذ موقفه وقراره الإنساني والقانوني في الدفاع عن حياة المدنيين من الأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون ويلات الاحتلال الصهيوني منذ عام 1948، بدعم مالي وسياسي وعسكري ولوجستي من عدد من الدول الكبرى.

وأعربت الرسالتان عن الأسف لتخلي عدد من الأشقاء مؤخراً في الدفاع عن القضية الفلسطينية والاتجاه نحو التطبيع المجاني مع العدو الصهيوني.

وأضاف الوزير شرف، "أن استهداف السفن المملوكة للعدو الصهيوني أو المتجهة من وإلى الموانئ الفلسطينية المحتلة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإنهاء العدوان العسكري الصهيوني ودخول المساعدات الإنسانية والدوائية والغذائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل".

وجدّد التأكيد على رغبة القيادة اليمنية في صنعاء بتعزيز التعاون المشترك بين الجمهورية اليمنية وروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية في كافة المجالات والتنسيق الدائم بينهما وبالأخص في مرحلة ما بعد العدوان على اليمن، لما في ذلك من فائدة لصالح شعوبها.