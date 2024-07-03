نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الرياضي للجامعات يهنئ صبحي وعاشور على تجديد الثقة واستمرار مسيرة التعاون لخدمة شباب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت أسرة الاتحاد الرياضي للجامعات كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تجديد ثقة القيادة السياسية لهما عقب حلفهما اليمين الدستورية واعلان تشكيل الحكومة الجديدة اليوم.

الاتحاد الرياضي للجامعات يهنئ صبحي وعاشور على تجديد الثقة

وصرح الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات أن استمرار وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة يؤكد رؤية القيادة السياسية في منح مزيد من الاستقرار لبناء وتطوير شخصية شباب مصر عبر مساري التعليم والرياضة وأن التعاون البناء بين الوزارتين يمثل دعامة رئيسية لتعزيز ثروة مصر البشرية.

كما أكد على ثقته التامة في الوزيرين وفي استمرار مسيرة الإنجازات في ملف الرياضة الجامعية والشباب والرياضة، خاصة مع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي يشارك فيها العديد من الأبطال الرياضيين من طلاب الجامعات المصرية والذين ينتظر جميع المصريين نجاحهم في تقديم نتائج مرضية وتحقيق أرقام إيجابية من أجل جني ثمار مجهود سنوات من التخطيط والتعاون بين الوزارتين واللجنة الأولمبية واتحادات الرياضات المختلفة والاتحاد الرياضي للجامعات.