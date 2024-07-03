نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن حكم مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا، يورو 2024، التي ستقام بين المنتخبين يوم الجمعة.



البرتغال بعد عبور سلوفينيا، ضربت موعدًا مع فرنسا التي مرت عبر بوابة بلجيكا، في مواجهة متكررة من نهائي نسخة 2016، عندما فاز رفقاء كريستيانو رونالدو في الأراضي الفرنسية.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرر تعيين الحكم الإنجليزي، مايكل أوليفر، ليدير القمة بين المنتخبين التي ستلعب على ملعب هامبورج يوم الجمعة القادمة.

ولم يسبق لـ مايكل أوليفر صاحب الـ39 عامًا، أن أدار أي مباراة شاركت فيها فرنسا، وكان آخر ظهور له في مباراة للبرتغال، عندما واجهت إسبانيا في خلال دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

كما أدار أوليفر ثلاث مباريات حتى الآن في بطولة أمم أوروبا الجارية، من بينها مباراة الدنمارك وألمانيا، عندما أوقف اللقاء بسبب العواصف الرعدية الشديدة التي ضربت دورتموند السبت الماضي.

وسيتولى سيمون مارشينياك مسؤولية الحكم الرابع، بينما سيكون ديفيد كوت وتوماس كفياتكوفسكي مساعدين لـ أوليفر في أرض الملعب، على أن يكون الهولندي بويل فان بوكيل متولي مسؤولية تقنية الفيديو.