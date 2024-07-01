نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة طلائع الجيش، في السابعة مساء ‏على استاد الكلية الحربية، المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا أمام نظيره طلائع الجيش اليوم الإثنين، في مباراة من العيار الثقيل، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي

محمد الشناوي خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح

كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية

أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات

يجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد هاني وإمام عاشور وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة ‏وأليو ديانج ورضا سليم وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم.‏