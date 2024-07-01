أخبار اليمن : القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيراتها

القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيراتهاجددت القوات المسلحة اليمنية، تحذيراتها لطواقم سفن الشركات المخالفة لقرار حظر الملاحة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وطالبتها بالتخلي عن هذه السفن فورًا، كونها أصبحت أهدافًا مشروعة للقوات اليمنية.

ودعت القوات المسلحة، طواقم سفن الشركات المخالفة إلى التخلي عن هذه السفن فورًا حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة أنها ستُضطر إلى استهداف هذه السفن في حال لم يتم التخلي عنها.

ولفتت إلى أن استمرار بعض الشركات في إرسال سفنها إلى موانئ فلسطين المحتلة، رغم التحذيرات المتكررة، يُعدّ مشاركة واضحة في العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وأن هذه السفن ستُصبح أهدافًا مشروعة للرد على جرائم العدو.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها ستستمر بشكل متصاعد ضد كافة السفن والشركات المخالفة طالما استمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة.