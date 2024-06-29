أخبار اليمن : اعلان نتائج الشهادة الأساسية بنجاح 88.10 %

اعلان نتائج الشهادة الأساسية بنجاح 88.10 %أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم بصنعاء نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 1445 للهجرة، بنسبة نجاح 88.10 بالمئة .

وهنأ وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال يحيى الحوثي في تصريح إعلامي، الطلاب والطالبات بنجاحهم في الاختبارات، موضحاً أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات 283 ألفاً و121 طالباً وطالبة حضر الاختبار 275 ألفاً و405 طلاب وطالبات وتغيب 7 آلاف و716 طالباً وطالبة.

وذكر أنه نجح في الاختبار 242 ألفاً و638 طالباً وطالبة، فيما رسب 32 ألفاً و767 طالباً وطالبة.

وأكد وزير التربية إمكانية حصول طلاب الشهادة الأساسية على نتائجهم ابتداء من اليوم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "161"، أو الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم ذاته.

و أعرب عن شكره وتقديره لكافة المعلمين الذين كان لهم الفضل في إنجاح العام الدراسي وكذا اللجان العاملة في الإعداد والتحضير والتنفيذ للاختبارات الأساسية بأمانة العاصمة والمحافظات والسلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية متجاوزين كافة الصعاب والتحديات التي افرزها استمرار العدوان وحصاره الجائر على الوطن .

من جانبه استعرض وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات أحمد النونو الجهود التي بذلت لإنجاح الاختبارات وآلية التصحيح الإلكتروني في إطار أتمتة الاختبارات العامة التي حدت من الإشكاليات التي واكبتها في السابق.

وأرجع تأخر اعلان النتيجة العامة لخصوصية اختبار طلاب مدارس المديريات المحررة من محافظة الضالع الذين لم يعتادوا نظام وآلية الاختبارات المؤتمتة فتم إجراء اختبارات مقالية لهم، ما أدى إلى التأخر في عملية التصحيح اليدوي، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان أسماء أوائل الطلاب على مستوى كل محافظة .

ونوه وكيل الوزارة إلى أن الطلاب الذين رسبوا في مادة أو مادتين سيتم اختبارهم في الدور التكميلي المقرر في 21 محرم القادم .