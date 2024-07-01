أخبار اليمن : تحذير من توقف عمل المستشفيات بغزة خلال يومين

تحذير من توقف عمل المستشفيات بغزة خلال يومينحذرت وزارة الصحة في غزة اليوم، من توقف ما بقي من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأكسجين عن العمل خلال 48 ساعة نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وأكدت الوزارة في بيان، أنها اتخذت الكثير من الإجراءات القاسية والتقشفية للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول مدة ممكنة في ظل عدم توريد الكميات اللازمة للتشغيل، محذرة مجددًا من أنه خلال الساعات الـ 48 القادمة سيتوقف ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأكسجين عن العمل؛ نتيجة نفاد الوقود.

وناشدت الصحة جميع المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم، وإدخال المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.