انت الأن تتابع خبر السر ده هيبهرك بلا شك السر المخفي عنكم.. هاتي الكريم السحري ده عشان تعملي نتيجة مذهلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتمثل وصفة البانثينول كونها من إحدى أهم الوصفات الطبيعية التي تساهم في الحصول على بشرة نقية وصافية، لذلك تلجأ العديد من النساء في معرفة كيفية تحضير الوصفة الطبيعية التي تساهم في التخلص من الاسمرار والبقع الداكنة والخطوط الدقيقة والتجاعيد والحصول على بشرة مشرقة ونقية وصافية، ويتم ذلك من خلال إحضار بعض المكونات الطبيعية أيضًا وسوف نتناول في مقالنا توضيح جميع تلك المكونات وكيفية تحضير الوصفة بكل دقة وتفصيل.

السر المخفي عنكم.. هاتي الكريم السحري ده عشان تعملي نتيجة مذهلة

وصفة كريم البانثينول والنشا

وصفة كريم البانثينول والنشا

يساهم كريم البانثينول في حماية وترطيب البشرة بشكل جيد، لذلك يتم تواجده في الكثير من المنازل بشكل وفير كما أنه يساهم أيضًا في تفتيح البشرة وتعزيز اشراق البشرة بشكل جيد، لذلك سوف يتم استخدام كريم البانثينول كونه من إحدى أهم المكونات اللازمة لتحضير الوصفة الطبيعية التي تتكون من

المكونات الطبيعية التالية:

ملعقة من الحليب البودر.

ملعقة من كريم البانثينول.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

ينبغي علينا اتباع الخطوات الصحيحة التي يتم من خلالها تحضير وصفة البانثينول والنشا تتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

احضار وعاء مناسب.

إضافة جميع المكونات من الحليب البودر وكريم البانثينول والنشا وزيت الزيتون معًا في الطبق، ونحرص على التقليب بشكل جيد، ليتم الحصول على قوام ناعم وكريمي.

وصفة كريم البانثينول والنشا

طريقة الاستخدام

تتمثل طريقة استخدام وصفة النشا والبانثينول للبشرة فيما يلي:

تنظيف الوجه جيدًا باستخدام الغسول المناسب.

نحرص على تطبيق الوصفة وتوزيعها بشكل متساوي على البشرة.

نقوم بتدليك الوجه لمدة خمس دقائق.

نترك الوصفة لمدة 10 دقائق على البشرة.

بعد ذلك يتم شطف الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

ينبغي علينا أن نقوم باستخدام الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا، للحصول على نتائج جيدة.

فوائد الوصفة