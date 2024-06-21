مصر: اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين خطوة داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

جدة - نرمين السيد - رحبت مصر، اليوم الجمعة، بإعلان جمهورية أرمينيا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأكدت مصر، أن اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين خطوة داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة. ودعت مصر، اليوم الجمعة، إلى استمرار جهود المجتمع الدولي، سعيًّا نحو خلق أفق سياسي يسمح بإعادة إحياء عملية سلام حقيقية تعالج جذور وأسباب القضية الفلسطينية. كما دعت مصر، الأطراف الدولية المؤثرة للاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني والتدخل للحفاظ على حقوقه.

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