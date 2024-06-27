ارتفاع مخاطر اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله إذا فشلت جهود الهدنة في غزة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن بوليتيكو، اليوم الخميس، بأن ارتفاع مخاطر اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله إذا فشلت جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.





وأضاف أن الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن مواجهة واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله من المحتمل أن تندلع في الأسابيع القليلة المقبلة.

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