الخارجية الكندية: نعارض توسيع المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 09:31 مساءً - قالت وزارة الخارجية الكندية، إن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة وعائق خطير أمام تحقيق سلام شامل وعادل، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأضافت الخارجية الكندية: "لا نعترف بالسيطرة الإسرائيلية على المناطق التي احتلتها عام 1967".

وأشارت إلى أنها تعارض توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن تل أبيب ستواصل العمل للتوصل لاتفاق بشأن جبهة لبنان.

وأضاف يواف جالاتت: "أن إسرائيل لن تنسى وقفة واشنطن معنا منذ اليوم الأول لهجوم السابع من أكتوبر".

وتابع: "نحن عند مفترق طرق وأنا هنا في واشنطن لبحث أهدافنا المشتركة مع الولايات المتحدة".

وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالالتزام بشأن تزويدنا بالأسلحة المطلوبة لمواجهة التهديدات.