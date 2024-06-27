نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - انقلاب في بوليفا والرئيس يستغيث عبر تويتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت وسائل الإعلام العالمية أنباء نقلا عن شهود عيان، تفيد باقتحام دبابة مدخل القصر الوطني في بوليفيا، حيث اقتحم الجنود المبنى.

كشفت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إن دبابة اقتحمت مدخل القصر الوطني في بوليفيا وأن جنود يدخلون المبنى.

رسالة استغاثة من رئيس بوليفيا

وحذر الرئيس البوليفي لويس آرسي، الأربعاء، من انتشار "غير نظامي" للقوات في العاصمة البوليفية، ما أثار مخاوف من حدوث انقلاب محتمل.

ودعا إلى احترام الديمقراطية، في رسالة على حسابه على "إكس"، فيما عرض التلفزيون البوليفي دبابتين وعددا من العسكريين أمام قصر الحكومة.

كما ندد الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في رسالة على حسابه على "إكس" بتحرك الجيش في ساحة موريللو خارج القصر، واصفًا ذلك بأنه انقلاب قيد الإعداد.

إعلان حالة التعبئة

أعلن قائد الجيش البوليفي، مساء اليوم الأربعاء، أن "جميع القوات في حالة تعبئة واستنفار وتطالب بتغيير كامل للحكومة"،مشيرا إلى أنه "ستكون هناك حكومة جديدة والجيش لا يزال يعترف بالرئيس"، فيما أدان الرئيس البوليفي لويس آرسي "التحركات غير النظامية لوحدات معينة من الجيش البوليفي ويجب احترام الديمقراطية".

ودعا لويس آرسي في رسالة على حسابه على منصة "إكس" إلى "احترام الديمقراطية"، فيما عرض التلفزيون البوليفي دبابتين وعددا من العسكريين أمام قصر الحكومة.

وفي السياق أفادت معلومات بان "دبابة ضربت مدخل القصر الوطني في بوليفيا وجنود دخلوا المبنى في لاباز"، وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جنودا مدججين بالسلاح ومركبات مدرعة يتجمعون في ساحة بلازا موريلو بالعاصمة.