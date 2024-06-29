قريبًا.. أحمد كامل وزاب ثروت يشوقان جمهورهما لأغنية جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق المطرب أحمد كامل متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لأحدث أعماله الغنائية مع الفنان "زاب ثروت".





وشارك أحمد كامل صورة لبوستر أغنية لم يكشف عن اسمها وظهر في الصورة برفقة زاب ثروب، وعلق عليها قائلًا: "قريبًا".





آخر أعمال أحمد كامل





وطرح أحمد كامل مؤخرًا أغنية "من سكات"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، والمنصات الغنائية.





أغنية "من سكات" كلمات مصطفى ناصر، وألحان أحمد كامل، وتوزيع موسيقى، إسلام الأزرق، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر

كلمات الأغنية

فكرت همشيلك لاقيتني مشيت لأحزاني.. طلع إللي روحك تبقى فيه نصيب واحد تاني

كان ليه رد الوجع بوجع مع إن أنا مسامح.. وإزاي مشيتي لبكره وأنا سايباني فـي إمبارح

كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات

غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات

عماله تزيد جروحي.. والوقت مابيداويش

أتاريني خسرت روحي.. علشان مابترجعيش

كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات

غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات

عماله تزيد جروحي.. والوقت مابيداويش

أتاريني خسرت روحي.. علشان مابترجعيش

من يوم ما شوفتك في الغياب ماشيه عني بعيد

بقى كل يوم بصحاه دليل إني هعيش فـي حزن جديد

فـ إزاي بتمشي الدنيا عادي وناس لناس بتعيش

وأنا لسه أول يوم في بعدك عني مابيمشيش

كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات

غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات

عماله تزيد جروحي.. والوقت مابيداويش

أتاريني خسرت روحي.. علشان مابترجعيش

كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات

غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات

عماله تزيد جروحي.. والوقت مابيداويش

أتاريني خسرت روحي.. علشان مابترجعيش

كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات

غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات



