أشرف سلمان: مهرجان العلمين له دور رئيسي في الترويج للاستثمار بالساحل الشمالي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 09:32 مساءً - قال أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة خلال المؤتمر الصحفى للدورة الثانية من مهرجان العلمين إن المهرجان له دور رئيسي وهام في الترويج للاستثمار في الساحل الشمالي ودعم التنمية السياحية كمورد هام من أهم موارد الاقتصاد.

وذلك بعدما بدأ المؤتمر الصحفي، للدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، بدعوة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة الحاضرين، للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين، إلى جانب رفع علم فلسطين بجانب علم مصر في العلمين.

وقال أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مؤتمر مهرجان العلمين في دورته الثانية، إن مدينة العلمين أجمل مدن الجيل الرابع باستثمارات أكثر من 185 مليار جنيه، مؤكداً أن مدينة العلمين تتسع لاستقبال أكثر من 3 ملايين شخص بممشى يبلغ 7 كيلو مترات ومناطق ترفيهية سياحية متكاملة.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

وكانت قناة Extra News قد روجت لمهرجان العلمين 2024، من خلال نشر برومو تشويقي، يحتوي على لقطات من حفلات الموسم الأول الذى أقيم العام الماضى، وشارك فيه معظم نجوم الغناء، كما استعرض البرومو جانبا من الفعاليات الرياضية التي سبق أن تم تنظيمها خلال الدورة الأولى من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وغيرهم.