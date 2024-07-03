مجلس نقابة أطباء القاهرة يهنئ خالد عبدالغفار لاختياره نائبا لرئيس الوزراء

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ مجلس نقابة أطباء القاهرة رئيسه الدكتورة شيرين غالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على تجديد ثقة القيادة السياسية واختياره وزيرًا للصحة، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء.

وأشار المجلس في بيانه إلى جهود الدكتور خالد عبدالغفار الملموسة في تحسين القطاع الصحي ودعم الرعاية العلاجية.

وأثنى مجلس النقابة على إنجازاته في المشروعات القومية وإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، بالإضافة إلى نجاح أكثر من 15 مبادرة رئاسية في توفير الحماية الصحية للشعب المصري، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وباختيار الدكتور خالد عبدالغفار نائبًا لرئيس الوزراء، يتوقع المجلس تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تجديد آمال الأطباء والعاملين في الرعاية الصحية في مطالبهم، بما في ذلك اعتماد قانون المسؤولية الطبية وتحسين هيكل الأجور للحد من ظاهرة هجرة الأطباء.

وختم المجلس البيان بالتمنيات بالتوفيق لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة في تحدياتها الصعبة، مؤكدًا دعم الأطباء لجهود الدولة المصرية في تعزيز الرعاية الصحية والتنمية المستدامة.