عاجل- محافظ بني سويف: الدولة عازمة على الاستمرار في مشاريع تمكين الشباب

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أحمد جودة - القاهرة - محافظ بني سويف: الدولة عازمة على الاستمرار في مشاريع تمكين الشباب

محافظ بني سويف: الدولة عازمة على الاستمرار في مشاريع تمكين الشباب.. أكد الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، خلال لقائه مع الإعلامية آية عبدالرحمن على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع ثقة كبيرة في الشباب المصري، ويؤمن بقدراتهم على قيادة المستقبل. هذا التأكيد يعكس العزم الصارم للدولة على الاستمرار في مشاريع تمكين الشباب، التي تحولت من مجرد مشاريع عادية إلى مشاريع قومية تهدف إلى تفعيل دور الشباب في جميع مجالات الحياة.

المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية

وأشار الدكتور محمد هاني إلى استمرارية واستكمال المشروعات التي بدأت في محافظة بني سويف خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن المحافظة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الاقتصادية. هذه المشروعات، كما أوضح، أحدثت نقلة نوعية في المحافظة، مما جعلها واحدة من أقوى المحافظات في المجالين الاقتصادي والصناعي.

ومن بين المبادرات التي ساهمت في تحسين حياة المواطنين في بني سويف، تبرز مبادرة «حياة كريمة»، التي حولت حياة العديد من سكان المحافظة إلى الأفضل. وأوضح المحافظ أن الشباب يشكلون نسبة كبيرة من القيادات في بني سويف، وهذا التواجد الشبابي أدى إلى تحقيق إنجازات ملموسة وجعل المحافظة في وضع أفضل.

تعتبر مشاريع تمكين الشباب في بني سويف جزءًا من رؤية أوسع للدولة المصرية تهدف إلى الاستفادة من الطاقات الشابة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة. هذه المشاريع لا تقتصر على خلق فرص عمل، بل تشمل أيضًا تدريب الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادة في مجالاتهم المختلفة، مما يضمن استمرارية التقدم والازدهار في المحافظة.

من الواضح أن محافظة بني سويف تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق، بفضل المشاريع القومية التي تركز على تمكين الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع. هذه الجهود تؤكد التزام الدولة بتطوير جميع المحافظات، وتحقيق التنمية الشاملة التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.