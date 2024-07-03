نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين عبلة الألفي نائبة لوزير الصحة والسكان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أدت الدكتورة عبلة أحمد علي الألفي، منذ قليل، اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نائبا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.
يذكر أن الدكتورة عبلة الألفي، لديها العديد من الخبرات، على النحو التالي:
خبير في طب حديثي الولادة وطب الاطفال المجتمعي وشغلت مناصب كثيرة في جمهورية مصر العربية ووزارة الصحة الكويتية وكلية الطب بجامعة الكويت والمملكة المتحدة، ومنها استاذ مساعد لحديثي الولادة، منتدب بجامعة الكويت في الفترة من 1988 إلى 1998
عضو مجلس النواب المصري 2021-2026
عضو اللجنة العامة بمجلس النواب
عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
رئيس اللجنة الفرعية لصحة الأم والطفل والسكان بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب
المشرف العام على المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية
عضو اللجنة الوزارية العليا لوضع الإستراتيجية القومية للسكان
عضو اللجنة الوزارية لتخفيض معدلات الولادات القيصرية
عضو البورد العربي للقبالة والتمريض بجامعة الدول العربية
رئيس الشبكة العربية للطفولة المبكرة والتي تضم ثمان دول عربية
زميل مؤسسة أشوكا العالمية للمصلحين الاجتماعيين 2013
مستشار دولي في الرضاعة الطبيعية وتغذية الطفل والمستشفيات الصديقة للأم والطفل من عام 2005
مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل 2007 وحتى تاريخه
عضو الاتحاد العالمي للبرلمانيين من أجل الصحة والسكان والحقوق
سكرتير عام الجمعية المصرية لاستشاري الرضاعة الطبيعية العالميين 2005 حتى تاريخه
رئيس لجنة السكان بالاتحاد العام للمرأة المتخصصة بالجامعة العربية
عضو لجنة الحكماء للاتحاد العربي للمرأة المتخصصة -الوحدة الاقتصادية -الجامعة العربية سابقا
المستشار الإقليمي للكلية الملكية البريطانية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2012-2021
رئيس لجنة السكان بالاتحاد العام للمراة المتخصصة بالجامعة العربية (سابقا)
الشهادات العلمية:
دكتوراه طب الأطفال بجامعة المنصورة 2002
زمالة الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل بإنجلترا 2004
زمالة الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بإنجلترا 2004
شهادة استشاري دولي في الرضاعة وتغذية الطفل الأمريكية 2005
عضوية الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال 1987
دبلوم المبدعيين الاجتماعيين وصانعي التغيير سنة 2019
دبلوم صحة الطفل بجامعة دابلن بأيرلاندا 1984
بكالوريوس الطب والجراحة جامعة المنصورة -ابريل 1979 (مرتبة شرف)
الجوائز والتميز والتقدير الدولي والمحلي
درع مسابقة واحدة جديدة لرائدات المجتمع المصري 2024
الزمالة الفخرية من الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال لعام 2024
حصلت الدكتورة عبلة الالفي على العديد من الجوائز المحلية والدولية
درع الأميرة منى الحسين الهاشمي مؤسسة كلية الأميرة مني للتمريض بالمملكة الهاشمية الأردنية (2023)
الميدالية الذهبية من الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل (2008) تقديرًا واعترافًا بالمجهودات المتفردة لتحسين صحة الطفل المصري
جائزة من مشروع أطفال أصحاء الأمريكي (2020) لدورها في تطوير خدمات صحة الأم والطفل المصري من خلال برامج مقدمي المشورة المعتمدين
لقب «أم اطفال مصر» عام 2019 من الكلية الملكية البريطانية وأطباء الأطفال المصريين بقيادة فريق جامعة القاهرة ودعم من أهالي المرضى
شهادة تقدير من الكلية الملكية البريطانية لطب الاطفال 2013 لتأسيس مركز الامتحانات الإكلينيكية للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال لأول مرة في مصر 2008 والذي أصبح أكثر المراكز نجاحًا على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا على مدى 15 عامًا
زمالة برنامج أشوكا العالمي من عام 2013 حتى الأن
جائزة مؤسسة مصر للتنمية المستدامة وحملة «انتي الأهم» 2023 لدورها في تطوير خدمات صحة الطفل
درع محافظ الإسكندرية (2023) لدورها في تحسين صحة الطفل والقضية السكانية ومعدلات القيصرية بالمحافظة
درع محافظ البحر الأحمر عام 2022 لدورها في تطبيق الألف الذهبية في محافظة البحر الأحمر
جائزة «انتي الملهمة» عام 2022 على دورها الملهم للشباب في العمل المجتمعي
جائزة المرأة المثالية من كلية دراسات الطفولة بجامعة عين شمس 2022
تكريم واستضافة من برنامج أوبرا وينفري العالمي وعمل قصة التوأم المنفصل والتي كانت قصة نجاح عالمية والحالة الوحيدة التي عاشت بعد العملية في العالم كله
دروع تقدير كمؤسس لمبادرة حلمنا لصحة الطفل المصري من جامعة القاهرة والأزهر بنات ورابطة أطباء اطفال دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا
شهادات تقدير من نقابة الأطباء المصرية ووزارة الصحة ومحافظ القليوبية ونادي ليونز وقناة ال بي بي سي علي لقيادة الفريق الطبي الذي قام بفصل التوأم الملتصق بالمخ في أول سابقة من نوعها في التاريخ والتي كانت أول حالة تعيش علي مستوي العالم من هذا المرض 2007
درع وشهادة تقدير من الجمعية الطبية الكويتية لدوري في تحسين خدمات طب الأطفال في الكويت
شهادة تقدير من جامعة دابلن للحصول على الترتيب الثاني في دبلوم طب الأطفال 1984
ميدالية جامعة المنصورة عام 1978 الرابعة في البكالوريوس وشهادة تقدير محافظ بورسعيد الثانية في الثانوية
ولها العديد من المطبوعات:
إحمي طفلك - رعاية الأم الكنجر للأطباء- 10 خطوات فقط طريقك للرضاعة الطبيعية
فوائد رعاية الجلد للجلد
الرعاية التمريضية لحديثي الولادة
الرضاعة الطبيعية للأمهات
التنفس الصناعي لحديثي الولادة
"إنها لمعجزة" فيلم وثائقي لبرنامج أوبرا ونفري
"ولدت برأسين " فيلم وثائقي لقناة ب ب سي ودسكفري
"الحضن الدافئ عن رعاية الام الكنجر "موجه للأمهات لهيئة إنقاذ الطفولة
الأخطاء الشائعة عن الرضاعة الطبيعية -فيديوهات تعليمية للأمهات
«فيرو وميرو» كرتون تعليمي لطلبة المدارس الإبتدائية
كما إنه ا المشرف العام على المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية والتي تمثل حلا مبتكرا للقضية السكانية كما وكيفا من خلال الربط الحقوقي بين المباعدة بين الحمل المتعاقب وحقوق الطفل السبعة في الألف يوم الذهبية من أجل نشأة مثلى، وذلك من خلال ابتكار ثلاث محاور علمية مجتمعية، تنطلق من دراسة الواقع المصري وتعمل على سد أي فجوات في النظام الصحي المصري الحالي:
تكوين شبكة من مراكز المشورة الأسرية المتكاملة، يقدم الخدمة بها فريق مدرب من مقدمي المشورة الأسرية من خلال برنامج معتمد بوزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية والجامعات والمجتمع المدني والأهلي والخاص تربطهم منظومة الكترونية لتحقيق التغطية الشاملة
دعم الولادة الطبيعية في غياب الأسباب الطبية المبررة للولادة القيصرية من خلال دعم القبالة وتدريب الأطباء وتغيير الفكر الجمعي بأهمية الولادات الطبيعية لصحة الأم والطفل
تطوير خدمات حديثي الولادة في مصر من أجل تخفيض وفيات ومضاعفات حديثي الولادة وذلك من خلال تدريب مهاري للأطباء والتدريب على المستويات الثلاثة للخدمة مع تقسيم الحضانات إلى الثلاث مستويات حسب مستوى الخدمة المقدمة وتحويل الحضانات لحضانات صديقة للأم والطفل.