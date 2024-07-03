نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين عبلة الألفي نائبة لوزير الصحة والسكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدت الدكتورة عبلة أحمد علي الألفي، منذ قليل، اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نائبا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.

يذكر أن الدكتورة عبلة الألفي، لديها العديد من الخبرات، على النحو التالي:

‏ خبير في طب حديثي الولادة وطب الاطفال المجتمعي وشغلت مناصب كثيرة في جمهورية مصر العربية ووزارة الصحة الكويتية وكلية الطب بجامعة الكويت والمملكة المتحدة، ومنها استاذ مساعد لحديثي الولادة، منتدب بجامعة الكويت في الفترة من 1988 إلى 1998

‏ عضو مجلس النواب المصري 2021-2026

‏ عضو اللجنة العامة بمجلس النواب

‏ عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

‏ رئيس اللجنة الفرعية لصحة الأم والطفل والسكان بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

‏ المشرف العام على المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية

‏ عضو اللجنة الوزارية العليا لوضع الإستراتيجية القومية للسكان

‏ عضو اللجنة الوزارية لتخفيض معدلات الولادات القيصرية

‏ عضو البورد العربي للقبالة والتمريض بجامعة الدول العربية

‏ رئيس الشبكة العربية للطفولة المبكرة والتي تضم ثمان دول عربية

‏ زميل مؤسسة أشوكا العالمية للمصلحين الاجتماعيين 2013

‏ مستشار دولي في الرضاعة الطبيعية وتغذية الطفل والمستشفيات الصديقة للأم والطفل من عام 2005

‏ مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل 2007 وحتى تاريخه

‏ عضو الاتحاد العالمي للبرلمانيين من أجل الصحة والسكان والحقوق

‏ سكرتير عام الجمعية المصرية لاستشاري الرضاعة الطبيعية العالميين 2005 حتى تاريخه

‏ رئيس لجنة السكان بالاتحاد العام للمرأة المتخصصة بالجامعة العربية

‏ عضو لجنة الحكماء للاتحاد العربي للمرأة المتخصصة -الوحدة الاقتصادية -الجامعة العربية سابقا

‏ المستشار الإقليمي للكلية الملكية البريطانية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2012-2021

‏ رئيس لجنة السكان بالاتحاد العام للمراة المتخصصة بالجامعة العربية (سابقا)

الشهادات العلمية:

‏ دكتوراه طب الأطفال بجامعة المنصورة 2002

‏ زمالة الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل بإنجلترا 2004

‏ زمالة الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بإنجلترا 2004

‏ شهادة استشاري دولي في الرضاعة وتغذية الطفل الأمريكية 2005

‏ عضوية الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال 1987

‏ دبلوم المبدعيين الاجتماعيين وصانعي التغيير سنة 2019

‏ دبلوم صحة الطفل بجامعة دابلن بأيرلاندا 1984

‏ بكالوريوس الطب والجراحة جامعة المنصورة -ابريل 1979 (مرتبة شرف)

الجوائز والتميز والتقدير الدولي والمحلي

‏ درع مسابقة واحدة جديدة لرائدات المجتمع المصري 2024

‏ الزمالة الفخرية من الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال لعام 2024

حصلت الدكتورة عبلة الالفي على العديد من الجوائز المحلية والدولية

‏ درع الأميرة منى الحسين الهاشمي مؤسسة كلية الأميرة مني للتمريض بالمملكة الهاشمية الأردنية (2023)

‏ الميدالية الذهبية من الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل (2008) تقديرًا واعترافًا بالمجهودات المتفردة لتحسين صحة الطفل المصري

‏ جائزة من مشروع أطفال أصحاء الأمريكي (2020) لدورها في تطوير خدمات صحة الأم والطفل المصري من خلال برامج مقدمي المشورة المعتمدين

‏ لقب «أم اطفال مصر» عام 2019 من الكلية الملكية البريطانية وأطباء الأطفال المصريين بقيادة فريق جامعة القاهرة ودعم من أهالي المرضى

‏ شهادة تقدير من الكلية الملكية البريطانية لطب الاطفال 2013 لتأسيس مركز الامتحانات الإكلينيكية للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال لأول مرة في مصر 2008 والذي أصبح أكثر المراكز نجاحًا على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا على مدى 15 عامًا

‏ زمالة برنامج أشوكا العالمي من عام 2013 حتى الأن

‏ جائزة مؤسسة مصر للتنمية المستدامة وحملة «انتي الأهم» 2023 لدورها في تطوير خدمات صحة الطفل

‏ درع محافظ الإسكندرية (2023) لدورها في تحسين صحة الطفل والقضية السكانية ومعدلات القيصرية بالمحافظة

‏ درع محافظ البحر الأحمر عام 2022 لدورها في تطبيق الألف الذهبية في محافظة البحر الأحمر

‏ جائزة «انتي الملهمة» عام 2022 على دورها الملهم للشباب في العمل المجتمعي

‏ جائزة المرأة المثالية من كلية دراسات الطفولة بجامعة عين شمس 2022

‏ تكريم واستضافة من برنامج أوبرا وينفري العالمي وعمل قصة التوأم المنفصل والتي كانت قصة نجاح عالمية والحالة الوحيدة التي عاشت بعد العملية في العالم كله

‏ دروع تقدير كمؤسس لمبادرة حلمنا لصحة الطفل المصري من جامعة القاهرة والأزهر بنات ورابطة أطباء اطفال دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا

‏ شهادات تقدير من نقابة الأطباء المصرية ووزارة الصحة ومحافظ القليوبية ونادي ليونز وقناة ال بي بي سي علي لقيادة الفريق الطبي الذي قام بفصل التوأم الملتصق بالمخ في أول سابقة من نوعها في التاريخ والتي كانت أول حالة تعيش علي مستوي العالم من هذا المرض 2007

‏ درع وشهادة تقدير من الجمعية الطبية الكويتية لدوري في تحسين خدمات طب الأطفال في الكويت

‏ شهادة تقدير من جامعة دابلن للحصول على الترتيب الثاني في دبلوم طب الأطفال 1984

‏ ميدالية جامعة المنصورة عام 1978 الرابعة في البكالوريوس وشهادة تقدير محافظ بورسعيد الثانية في الثانوية

ولها العديد من المطبوعات:

إحمي طفلك - رعاية الأم الكنجر للأطباء- 10 خطوات فقط طريقك للرضاعة الطبيعية

‏ فوائد رعاية الجلد للجلد

‏ الرعاية التمريضية لحديثي الولادة

‏ الرضاعة الطبيعية للأمهات

‏ التنفس الصناعي لحديثي الولادة

‏ "إنها لمعجزة" فيلم وثائقي لبرنامج أوبرا ونفري

‏ "ولدت برأسين " فيلم وثائقي لقناة ب ب سي ودسكفري

‏ "الحضن الدافئ عن رعاية الام الكنجر "موجه للأمهات لهيئة إنقاذ الطفولة

‏ الأخطاء الشائعة عن الرضاعة الطبيعية -فيديوهات تعليمية للأمهات

‏ «فيرو وميرو» كرتون تعليمي لطلبة المدارس الإبتدائية

كما إنه ا المشرف العام على المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية والتي تمثل حلا مبتكرا للقضية السكانية كما وكيفا من خلال الربط الحقوقي بين المباعدة بين الحمل المتعاقب وحقوق الطفل السبعة في الألف يوم الذهبية من أجل نشأة مثلى، وذلك من خلال ابتكار ثلاث محاور علمية مجتمعية، تنطلق من دراسة الواقع المصري وتعمل على سد أي فجوات في النظام الصحي المصري الحالي:

‏ تكوين شبكة من مراكز المشورة الأسرية المتكاملة، يقدم الخدمة بها فريق مدرب من مقدمي المشورة الأسرية من خلال برنامج معتمد بوزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية والجامعات والمجتمع المدني والأهلي والخاص تربطهم منظومة الكترونية لتحقيق التغطية الشاملة

‏ دعم الولادة الطبيعية في غياب الأسباب الطبية المبررة للولادة القيصرية من خلال دعم القبالة وتدريب الأطباء وتغيير الفكر الجمعي بأهمية الولادات الطبيعية لصحة الأم والطفل

‏ تطوير خدمات حديثي الولادة في مصر من أجل تخفيض وفيات ومضاعفات حديثي الولادة وذلك من خلال تدريب مهاري للأطباء والتدريب على المستويات الثلاثة للخدمة مع تقسيم الحضانات إلى الثلاث مستويات حسب مستوى الخدمة المقدمة وتحويل الحضانات لحضانات صديقة للأم والطفل.