خبير إعلامى يوضح أهمية تفعيل "الاتصال السياسى" فى الحكومة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 09:32 مساءً - قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن الدولة المصرية تعاني من فجوة في الاتصال السياسي، والتي تعني أن كثير من الوزراء في الحكومات المصرية المتعاقبة لم يكن الاتصال السياسي جزءً من تكوينهم، ولم يسعوا أيضا للتدريب في مجال الاتصال السياسي، وبالتالي، عدد من الأزمات التي حدثت في المجال السياسي والاجتماعي كانت بسبب أزمات الاتصال.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي جاء وسط تحديات كبيرة للغاية، يجب أن تنظر جيدا لأهمية الاتصال السياسي كجزء أساسي من مهام الوزراء الجدد، والحكومة بشكل عام، حتى يكون الاتصال السياسي ضمن مقومات الحقيبة الوزارية.

أولويات وتحديات كبرى أمام الحكومة الجديدة، فالعديد من المواطنين يطالبون بأن تعمل وفق استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة من أجل تعزيز التنمية والاستقرار في البلاد من خلال التعاون الوثيق مع الحوار الوطني.

وعلي رأس هذه الأولويات مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والعمل علي زيادة محفزات الاستثمار في الداخل والخارج بما يساعدهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطنى.