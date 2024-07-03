نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الخميس 11يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- الخميس 11يوليو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية يوم 11 يوليو 2024.. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق للأول من شهر المحرم عام 1446 هجريًا، وفقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

ويأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة للحكومة المصرية لتوفير الراحة للعاملين في مختلف القطاعات، وتعزيز الروح المعنوية لديهم. تشمل الإجازة الرسمية العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

موعد الإجازات الرسمية فى مصر حتى نهاية العام الميلادى 2024

وفيما يلى موعد الإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام الميلادى 2024:



- الخميس 11 يوليو

بمناسبة رأس السنة الهجرية



- الثلاثاء 23 يوليو

عيد ثورة 23 يوليو 1952



- الأثنين 16 سبتمبر

المولد النبوي الشريف



- الأحد 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)