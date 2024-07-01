مهرجان العلمين يتصدر تريند "إكس" فى مصر والدول العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 09:32 مساءً - تصدر مهرجان العلمين، تريند موقع التدوينات "إكس" في مصر وجميع الدول العربية، بمجرد الإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من المهرجان الذى يشهد العددي من الفعاليات الترفيهية من حفلات غنائية ورياضية واهتمام بالطفل.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

وكانت قناة Extra News قد روجت لمهرجان العلمين 2024، من خلال نشر برومو تشويقي، يحتوي على لقطات من حفلات الموسم الأول الذى أقيم العام الماضى، وشارك فيه معظم نجوم الغناء، كما استعرض البرومو جانبا من الفعاليات الرياضية التي سبق أن تم تنظيمها خلال الدورة الأولى من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وغيرهم.