قصواء الخلالي: التشكيل الجديد للحكومة هو الأوسع ويدعو للتفاؤل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 10:29 مساءً - قالت الإعلامية قصواء الخلالي أنه يوجد حالة من التفاؤل خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أداء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن التشكيل الجديد للحكومة هو الأوسع ويدعو للتفاؤل.

وتابعت الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "CBC"، أن الحوار الوطني مد يد المساعدة للحكومة، من خلال الخبرات والكفاءات

وأشارت الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، عقب أدائهم اليمين الدستورية بقصر الاتحادية.

وواصلت أن الرئيس على أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة.