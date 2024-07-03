جدة - نرمين السيد - شريف فتحي قدمت المنظمة العربية للسياحة، التهنئة لأمينها العام الوزير شريف فتحي، لاختياره وزيرًا للسياحة والآثار بجمهورية مصر العربية، متمنية له كل التوفيق في قيادة ملف السياحة.



وأكدت المنظمة، في بيانها لها، أنه أثناء فترة عمل الوزير شريف فتحي كأمين عام للمنظمة، حققت الكثير من الإنجازات من أهمها التدريب والتأهيل بالشراكة مع جوجل العالمية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث تم خلال عامين تدريب أكثر من 60 ألف متدرب على مستوى المنطقة العربية وصدرت العديد من قرارات القمم العربية التي تخدم صناعة السياحة العربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المنظمة العربية للسياحة تهنئ شريف فتحي باختياره وزيرًا للسياحة والآثار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.