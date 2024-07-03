محافظ الشرقية لـ«دوت الخليج»: تلبية تطلعات المواطن البسيط أهم أولوياتنا

جدة - نرمين السيد - المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجديد، إنه يسعى إلى إنجاز العديد من المشروعات وتقديم خدمات حقيقية على أرض الواقع، مُشيرًا في أول تصريح له عقب وصولة مكتبة بديوان عام محافظة الشرقية إلى أنه يسعى إلى تلبية تطلعات المواطنين ونيل رضاهم.





وأوضح المحافظ الجديد في أول تصريح لـ«دوت الخليج»، أن مكتبه مفتوح للجميع وإنجاز المشروعات القومية ومشروعات حياة كريمة على رأس أولوياتي خلال الفترة المقبلة، داعيًا الأهالي والشخصيات، وأبناء المحافظة بالعمل يدًا واحدة من أجل رفعة الوطن والمواطن والارتقاء بالمحافظة ومُواجهة كل الملفات التي تؤرق المواطن، من خلال التواجد في أرض الشارع لاستغلال موارد المحافظة. وأضاف محافظ الشرقية أنه ينوي الاهتمام بقطاع المحليات وكل ما يمس المواطنين ومن شأنه أن يُحسن الخدمات المقدمة لهم، منوهًا بأن أولوياته هي المواطن الشرقاوي البسيط، وكل ما يصب في مصلحته. وأشار محافظ الشرقية، إلى أن اتساع مساحة محافظة الشرقية يضفي على المسئولية المزيد من الاهتمام، مؤكدا أنه لن يدخر جهدًا في النزول ومتابعة ما يهم المواطنين ويمس مصالحهم على أرض الواقع.

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