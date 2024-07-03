لماذا تم تجديد الثقة في الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 10:29 مساءً - أبدى العديد من القيادات والعاملين بوزارة الصحة عن سعادتهم بتجديد الثقة في الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان ونائبا لرئيس الوزراء والتنمية البشرية في التشكيل الوزاري 2024 ، والذين أكدوا أنه لم يأتي تجديد الثقة من فراغ، وأن جميع العاملين بوزارة الصحة تأتي سعادتهم بتجديد الثقة لعدالته في التعامل داخل أروقة الوزارة ، ونشاطاته الملموسة، وبالإضافة لتحقيقه نجاحا كبيرا فى القفز بمؤشرات القطاع الصحى لمعدلات مرتفعة، واهتمامه بتيسير كل ما يحتاجه المرضى ومحاسبة كل مقصر، بالإضافة لمبادرات الإصلاح الصحى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويأتي تجديد الثقة للدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان لعدة أسباب أهمها:

- استكماله مسيرة دعم القضاء على فيروس سى وإعلان مصر خالية من فيروس سى .

- حصول مصر على الشهادة الذهبية، وعلاج ما يقرب من 5 آلاف مواطن بالمجان لفيروس سي وفحص ما يزيد عن 60 مليون مواطن وتقديم الخدمة ل100 مليون مواطن بالجمهورية.

- إعلان مصر خالية من الحصبة والحصبة الألمانى ضمن 4 دول فى إقليم شرق المتوسط، وكذلك خلوها من الملاريا أهم الملفات التى دعمت بقاء وزير الصحة.

- دعم مبادرات الإصلاح الصحى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتأمين الخدمات الطبية عالية الجودة للمصريين .

- سعيه للتوسع فى أعداد المستفيدين من المبادرات الرئاسية في مختلف الفئات والأماكن .

- حقق نجاحا ملموسا في دعم خدمات مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية واعتماد بروتوكولات علاجية للمصابين بالأمراض الوراثية .

- نجاح مبادرة فحص المقبلين على الزواج واكتشاف وعلاج العديد من الأمراض لهم وتقليل نسبة الأمراض الوراثية .

- أهتمام الوزير بملف تأمين احتياجات مصر من اللقاحات والأمصال وخاصة كورونا ، والتعاقد على من اللقاحات .

- بناء أكبر مجمع لوجستى لانتاج وحفظ الأمصال بشركة فاكسيرا والتوسع في مراكز اللقاحات وتصنيعها

- اهتمام الوزير بملف ميكنة الخدمات الطبية والعلاجية مثل الغسيل الكلوى كان له دورا كبيرا فى اصلاح منظوة يعالج فيها ما يزيد عن 100 الف مريض .

- إهتمام الوزير برفع كفاءة المستشفيات والتوسع فى بناء المدن الطبية وتغطية جميع الخدمات للمصريين وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية .

- استكمال ملف التأمين الصحى الشامل ، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى والتى شملت 5 محافظات وسيتم بدء المرحلة الثانية من المنظومة الجديدة لتشمل 5 محافظات أخرى ليتم تعميم النظام فى المحافظات ويحصل المواطنين على أعلى جودة من الخدمات الطبية والرعاية العلاجية .

- تفقد وزير الصحة معظم المستشفيات على مستوى الجمهورية ومحاسبة كل مقصر في أداء عملة ، ومكافأة كل ملتزم بمهام عملة وخاصة فيما يخص حياة المرضى .

الجدير بالذكر أنه تم تكليف الدكتور خالد عبد الغفار للقيام بمهام وزير الصحة والسكان اعتبارا من أكتوبر 2021 حتى أغسطس 2022، ثم كُلف بمهام حقيبة وزارة الصحة والسكان في أغسطس 2022 وتم تجديد الثقة به نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان بتاريخ3 يوليو 2024.