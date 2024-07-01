أمين الفتوى: وثيقة التأمين على الحياة ليست حراما وتتوافق مع الشرع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 09:32 مساءً - أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: "هل وثيقة التأمين على الحياة حلال أم حرام، وهل فيها شكل من أِكال عدم الرضا بالقدر؟"

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الاثنين: "القواعد الفقهية والشريعة الإٍلامية مقصدها دفع الضرر، والشريعة الإٍلامية تضمن دفع الضرر، طيب لو واحد تعرض لحادث إزاى ندفع عنه الضرر".

وأضاف: "وثيقة التأمين فيها نوع من إزالة الضرر الذى حدث نتيجة الحادث لسيارة أو لشخص وليس قادرا على مصاريف العلاج، فمن ينفق عليه إذن،فبالتالى وثيقة التأمين على الحياة نوع من أنواع دفع الضرر التى تراعها الشريعة الإسلامية".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.