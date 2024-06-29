نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اندلاع حريق في مصفاة الزور بالكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" اليوم السبت، اندلاع "حريق محدود" في إحدى مناطق التخزين التابعة لمصفاة الزور، "دون أي تأثير على الإنتاج".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا "عن المتحدث الرسمي باسم الشركة علي العجمي قوله إن "فرق الإطفاء تعكف حاليا على احتواء الحريق"، مؤكدا "عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو مصابين".

وشهدت الكويت مؤخرا حريقا كبيرا اندلع في مبنى سكني يقطنه عمال بمنطقة المنقف في محافظة الأحمدي، وراح ضحيته 49 شخصا أغلبهم من الجنسية الهندية.