نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس ليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتحذيرات من ظواهر جوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، حيث أشارت إلى استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية على أغلب أنحاء البلاد.

هذا الارتفاع في درجات الحرارة يأتي في إطار موجة حر تستمر في التأثير على معظم المناطق.

حالة الطقس ليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتحذيرات من ظواهر جوية

توقعات حالة الطقس

- نهارًا: يسود طقس شديد الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء. على السواحل الشمالية، يكون الطقس حارًا ورطبًا.

- ليلًا: يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على معظم الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية.

تحذيرات من الظواهر الجوية

في بيان عاجل، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ثلاث ظواهر جوية رئيسية قد تؤثر على البلاد غدًا:

1. انتشار الشبورة المائية: من المتوقع أن تنتشر شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.





2. نشاط الرياح: ستشهد معظم الأنحاء نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، مما قد يزيد من الشعور بعدم الراحة ويؤثر على بعض الأنشطة الخارجية.





3. ارتفاع نسبة الرطوبة: من المتوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة، مما يزيد من الشعور بالحرارة ويساهم في تكوين الشبورة المائية في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37، المحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: العظمى 31، المحسوسة 34.

- جنوب سيناء: العظمى 39، المحسوسة 41.

- شمال الصعيد: العظمى 39، المحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: العظمى 42، المحسوسة 43.

متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 80-85% ليلًا، الصغرى 30-45% نهارًا.

- السواحل الشمالية: العظمى 85-90% ليلًا، الصغرى 50-55% نهارًا.



- شمال الصعيد: العظمى 55-60% ليلًا، الصغرى 15-20% نهارًا.

- جنوب الصعيد: العظمى 25-30% ليلًا، الصغرى 10-15% نهارًا.

توصيات ونصائح

نظرًا للظروف الجوية المتوقعة، توصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب، بالإضافة إلى القيادة بحذر في المناطق التي تشهد شبورة مائية.