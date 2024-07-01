العالم اليوم - المظاهرات الدامية في كينيا تخلف عشرات القتلى

انتم الان تتابعون خبر المظاهرات الدامية في كينيا تخلف عشرات القتلى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 يوليو 2024 09:24 مساءً - أسفرت التظاهرات المناهضة للحكومة في كينيا، الأسبوع الماضي، عن مقتل 39 شخصا، حسب ما قالت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان، الاثنين.

وقالت الهيئة في بيان "بحسب بياناتنا، توفي 39 شخصًا وأُصيب 361 آخرون في إطار الاحتجاجات على المستوى الوطني"، لافتة إلى أن هذه الأرقام تمثّل الفترة الممتدة من 18 يونيو حتى الأول من يوليو.

وأشارت إلى 32 حالة "إخفاء قسري أو غير طوعي" وتوقيف 627 متظاهرًا.

وأضافت "تواصل اللجنة إدانتها بأشدّ العبارات الممكنة، للاستخدام غير المبرر للقوة والعنف ضد متظاهرين وعاملين في المجال الطبي ومحامين وصحافيين، وفي أماكن آمنة مثل الكنائس ومراكز الطوارئ الطبية وسيارات الإسعاف".

وتابعت "نؤكد أن القوة المستخدمة ضد المتظاهرين كانت مفرطة وغير متناسبة".

ودعا متظاهرون إلى احتجاجات جديدة اعتبارًا من الثلاثاء على الرغم من إعلان الرئيس الكيني وليام روتو الأسبوع الماضي سحب مشروع القانون الذي ينصّ على زيادات ضريبية.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال روتو الأحد إن 19 شخصًا قضوا خلال التظاهرات، مؤكدًا أن يديه "غير ملطّخة بالدماء".

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