نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة جواو ميجيل.. تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك

أدى اللاعبون هذه الفقرة تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.