نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على اسم الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر صناع فيلم الحريفة تقديم جزء ثاني من العمل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، منذ طرحه في دور العرض السينمائية.





وبدء فريق عمل فيلم الحريفة التحضير للحزء الثاني من العمل منذ فترة، وسيتم الكشف قائمة أبطال العمل عقب التعاقد معهم رسميًا، حيث من المقرر إطلاق اسم الريمونتادا على الجزء الثاني منه.





أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة"

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة " الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".

أبطال الجزء الأول من فيلم "الحريفة"

يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision