نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية تركي آل الشيخ.. أحمد عز وكريم عبد العزيز يجتمعان في عمل سينمائي قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر نجوم مسرحية “ملك والشاطر”، عرض العمل بداخل المملكة العربية السعودية في الرياض على خشبة مسرح بكر الشدي، تحت شعار "كامل العدد"، للنجم أحمد عز والفنانة يسرا، والتى تجمعها معه لأول مرة بعد مرور 22 عامًا من مشاركتهما في مسلسل «ملك روحي»،

وحرص على مشاهدة المسرحية، أمس الأول، الأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود رئيس مؤسسة خيركم، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الطفل، ونائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب بالوطن العزيز.



كما حرص الفنان أحمد عز على الترحيب بالأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، وكشف في لقائهما معًا على أنه يحضر لفيلم ضخم يجمعه بالنجم كريم عبدالعزيز، سوف يتجاوز نجاح فيلم ولاد رزق، برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"



مسرحية" ملك والشاطر" تضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهي بطولة كلًا من النجم عز، في المسرحية عدد كبير من النجوم وهم، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.

تدور أحداث مسرحية “ملك والشاطر” قصة الشاطر حسن، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد عز، ويسعى للحصول على «السعسع الأسود» الذي طلبته الملكة مهرا ليتزوج من شقيقتها، ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات طويلة.