نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيارة الأمين المساعد إلى لبنان هي تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية للتشارور مع القوى السياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة "تلتزم دومًا بالتنفيذ الكامل لقرارات الدول في كافة الموضوعات"، مضيفًا ان التكليف الصادر للأمين العام المساعد السفير حسام زكي بزيارة لبنان موفدا شخصيًا من جانبه للتواصل مع القوي السياسية اللبنانية "هو تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة بشأن التضامن مع لبنان وتكليفها للأمين العام في هذا الخصوص".

من جهته أوضح السفير حسام زكي في تصريح صحفي للمحررين الصحفيين المعتمدين لدي الجامعة، أن تصريحات له في الموضوع قد فسرت في غير سياقها الصحيح، مشيرًا إلى أن "هذا لا يعني بأي حال زوال التحفظات والاعتراضات العديدة علي سلوك وسياسات وأفعال ومواقف الحزب ليس فقط داخليا وانما اقليميًا ايضًا"، مشيرًا إلى "ان قرارات الجامعة العربية ذات الصلة واهمها القرار الخاص بصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب الذي ينص في احدي فقراته على الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الارهابية بما في ذلك إلى أي ميلشيات أو مجموعات مسلحة غير نظامية، وهو قرار معتمد باجماع الدول الاعضاء".