استعدادًا لأولمبياد باريس 2024.. وزير الرياضة يؤازر رجال اليد قبل سفرهم لمعسكرهم

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي زيارة تدريبات المنتخب الأول لكرة اليد رجال اليوم والتي تقام بالصالة المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك قبل سفرهم إلى كرواتيا وسلوفينيا يوم الأربعاء المقبل لخوض مباراتين وديتين امام منتخبي كرواتيا وسلوفينيا علي التوالي استعدادًا لمنافسات أولمبياد باريس 2024.

وزير الرياضة يؤازر رجال اليد قبل سفرهم لمعسكرهم

ومن جانبه تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة للاعبي منتخبنا الوطني والجهاز الفني إنه قد ان الأوان ان يتوج منتخبا القومي لكرة اليد بميدالية اولمبية خاصة وان هذا المنتخب من الأربعة الكبار علي مستوي العالم وأنكم كنتم قاب قوسين أو ادني من تحقيق ميدالية اولمبية بالأولمبياد السابق لولا صادفكم سوء حظ غريب، مضيفا "صبحي" ان الجمهور المصري يضع امالا عريضة عليكم لتحقيق حلم الميدالية الاولمبية لمنتخب كرة اليد وبخاصة أنكم تملكون من الإمكانيات علي المستوي الفني والخططي الكثير والتي تؤهلكم للحصول علي الميدالية الاولمبية حيث يملك المنتخب المصري جهاز فني علي اعلي مستوى بقيادة الأسباني كارلوس باستور ولاعبين محترفين بأقرب الدوريات العالمية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ان منظومة كرة اليد المصرية دوما ما ترسم البسمة علي شفاه الجماهير المصرية منً خلال تقديم افضل المستويات ودائما يكون لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد وجهازه الفني علي قدر الحدث والموعد من خلال منافستهم المستمرة والدائمة في جميع البطولات المشاركين بها.

فيما توجه الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بالشكر إلى وزير الرياضة علي تواجده الدائم والداعم لجميع فرق المنتخبات القومية لكرة اليد.

ويتواجد منتخبنا القومي لرجال كرة اليد بأولمبياد باريس 2024 في المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

ويستعد رجال اليد للسفر إلى كرواتيا ومنها إلى سلوفينيا يوم الأربعاء القادم الموافق ٣يوليو لخوض مباراتين وديتين في إطار الاستعدادات التي يجريها منتخبنا القومي لأولمبياد باريس 2024.