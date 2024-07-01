نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يأمر السكان بإخلاء أحياء في خان يونس ورفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أمر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين في بيان له بإخلاء أحياء في منطقتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، فيما سادت حالة من الذعر في أوساط سكان المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق القرارة وبني سهيلا وبلدات أخرى.. عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية".



وجاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن إطلاق "عشرين مقذوفا" من جنوب القطاع على إسرائيل دون تسجيل إصابات.

ونزح مئات الفلسطينيين يوم الاثنين، من مناطق شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى منطقة المواصي غرب المدينة، وذلك بعد مطالبة الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنطقة بدعوى أنها "منطقة قتال خطيرة"، متوعدا بـ "العمل بقوة شديدة وبشكل فوري في المنطقة".

هذا ولا يزال الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته على حي الشجاعية حيث نفذ الطيران الحربي سلسلة غارات على الحي الواقع شرق مدينة غزة.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع "أعمال إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.