نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل رحل عن ريال مدريد بسبب مبابي وإندريك؟.. خوسيلو يوضح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح خوسيلو ماتو لاعب الغرافة القطري، سبب رحيله عن ريال مدريد في الفترة الصيفية الحالية، وتفضيله خوض تجربة احترافية جديدة في المنطقة العربية.

خوسيلو: قرار رحيلي كان صعبًا وفكرت فيه كثيرًا

قام نادي ريال مدريد، بتفعيل بند شراء عقد خوسيلو من إسبانيول، ثم تمت الموافقة على رحيله إلى الغرافة القطري.

وقال خوسيلو في تصريحاته، اليوم: “لقد حان الوقت، أشكر ريال مدريد على أفضل عام في حياتي، لقد حققت حلمي باللعب في فريق أحلامي منذ أن كنت صغيرًا وسجلت الأهداف في البيرنابيو ورفعت الألقاب”.

وتابع: “القرار كان صعب وفكرت به كثيرًا وفي النهاية هو الافضل وكان مدروس مع عائلتي، لقد أستغرق الوقت ولكن هو القرار الصحيح”.

وأضاف: “وصول مبابي وإندريك لم يحفزك للتنافس؟ لم يكن الأمر يتعلق بالمنافسة، كنت أعلم أن اللاعبين العظماء يأتون بمسيرة كروية كبيرة، وأنه مع توقيع مبابي وإندريك”.

وواصل: “لقد حان الوقت لأتمكن من الرحيل، النادي في أيدي لاعبين عظماء، بالنسبة للنادي لقد جلب دائمًا الافضل وسيواصل بالتأكيد صنع التاريخ”.