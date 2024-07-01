مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الاثنين مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة على حافة طريق في إقليم بلوشستان المضطرب.

وقال قائد الشرطة المحلي داد بخش إن 4 أشخاص كانوا يسيرون في منطقة تربت ببلوشستان عندما انفجرت قنبلة زرعها "إرهابيون".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن غالبا ما يستهدف الانفصاليون البلوشستانيون قوات الأمن في الإقليم الواقع جنوب غربي البلاد، والذي يعد مركزا للجماعات المطالبة بالاستقلال عن الحكومة المركزية في إسلام أباد.

وبالرغم من أن الحكومة تقول إنها قضت على التمرد، إلا أن العنف يتواصل في الإقليم.

كما أفاد ضابط الشرطة سالم خان بمقتل اثنين من أفراد الأمن في هجوم صاروخي ليلة الأحد على موقعهم في منطقة جمرود بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم، لكن ألقي باللوم في هجمات سابقة مماثلة على حركة "طالبان باكستان".